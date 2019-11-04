الاتحاد يكرر انتصاره على الوصل ويتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس

حجز فريق الاتحاد أول بطاقة في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، في إياب دور الـ16، الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

واستفاد الاتحاد من فوزه ذهابًا خارج ملعبه بهدفين لهدف، ليحسم تأهله من الباب الكبير بالانتصار 4-1 في مجموع المباراتين.



وسجل ثنائية الفريق صاحب الأرض كل من ألكسندر بريجوفيتش من ركلة جزاء وروماريو دا سيلفا في الدقيقتين 28 و54 من عمر المباراة.

ويترقب الاتحاد انتهاء منافسات دور الـ16 واستكمال عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، ونتيجة القرعة للتعرف على منافسه في المرحلة المقبلة.