عبر الاتصال المرئي.. عقد الاجتماع الـ20 لهيئة جائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية

برئاسة الإمارات.. ناقش تنفيذ قرارات وزراء الداخلية

عقدت الأمانة العامة المساعدة للشؤون الأمنية لمجلس التعاون، أمس واليوم، الاجتماع العشرين (الثالث لعام 2020م) لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) للدورة الحالية، ومشاركة أعضاء الهيئة ممثلي الدول الأعضاء.

وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات وزراء الداخلية وعدد من الموضوعات التي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين دول الأعضاء.