الولايات المتحدة تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من ميانمار

الخارجية الأمريكية جدّدت تحذير مواطنيها من السفر إلى هناك

وجّهت الخارجية الأمريكية بسحب الكوادر غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من ميانمار، خوفاً على سلامتهم وسط استمرار الاضطرابات في البلاد.

وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن السفارة في ميانمار ستبقى مفتوحة، لكنها ستستمر في تقديم خدمات قنصلية محدودة للمواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات من السكان المحليين.

وجددت الخارجية الأمريكية تحذير المواطنين من السفر إلى ميانمار على خلفية الاضطرابات والعنف وانتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك على خلفية التقارير عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على استيلاء العسكريين على السلطة في 1 فبراير، وإدانة واشنطن للعنف ضد المتظاهرين.