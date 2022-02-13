بسبب تلميح غير مقبول .. "سدايا" تعلن فصل الرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان"

الهيئة أكدت ان ما فهم منه غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يرفع شيء بهذا الخصوص

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فصل الموظف / عبد العزيز بن أحمد الحمادي؛ من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري، وذلك بسبب توجيه خطابات لبعض الجهات أشار فيها إلى ما يُفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميحٍ غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث لا يُرفع شيءٌ بهذا الخصوص.

ومنصة إحسان منصة تطوعية بحتة أُنشئت لأهدافٍ سامية لا تتوافق مع مثل هذه التلميحات المرفوضة بتاتاً، وتحكمها لوائح منظمة، وتقوم على حوكمتها لجنة إشرافية من (11) جهة حكومية؛ لم يراجعها بالخطابات، ولم يراجع مرجعه "سدايا" بهذا الخصوص.