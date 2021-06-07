كورونا.. البرازيل تسجل 39637 إصابة جديدة و801 بمصر و485 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 39637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و873 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: إن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 16 مليونًا و947062 إصابة بالفيروس؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 743404 حالات.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 267972 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 196604 حالات؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15352 حالة بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144 ألفًا و637 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1974.