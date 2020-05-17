تفجير انتحاري يقتل حاكم إقليم صومالي و3 من حراسه

"الشباب" تبنت الهجوم

قتل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال، اليوم (الأحد) مع ثلاثة من حراسه الشخصيين؛ في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة.

ونقلت "رويترز" عن ضابط الشرطة محمد عثمان، أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم أحمد موسى نور وثلاثة من حراسه الشخصيين فلقوا حتفهم.

وأكد المتحدث باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب، مسؤولية الحركة عن الهجوم.