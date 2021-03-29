تعرّف على الطبيب العراقي اليهودي الذي رفض الهجرة لإسرائيل حتى مات في وطنه

وفاة الطبيب العراقي ظافر فؤاد إلياهو الذي لُقّب بـ"طبيب الفقراء"، وهو واحد من آخر اليهود العراقيين الذين ما زالوا يقيمون في بلادهم؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

"إلياهو" طبيب وجراح عظام معروف، دُفِن قبل أيام في مقبرة يهودية، بعد وفاته عن عمر ناهز 62 عامًا، وقد نعاه "مستشفى الواسطي" حيث كان يعمل منذ سنوات.

مقبرة الحبيبية، تُعد أكبر مقبرة لليهود في العراق، تقع في مدينة الصدر في بغداد، ويحرسها رجل مسلم، يعتني بالمدافن وبزوارها النادرين.

أصدقاء "إلياهو" على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن الطبيب رفض عروضًا للهجرة خارج العراق على مر السنين، وفضّل البقاء في بلاده.

وروت شقيقة "إلياهو"، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة الصحافة الفرنسية: "أنا صليت عليه، وكذلك شارك أصدقاؤه في مراسم الدفن وصلوا عليه كل حسب دينه".

وتُعد هذه الصلاة حدثًا نادرًا في بغداد التي فيها كنيس يهودي واحد صالح للاستخدام. وغالبًا ما تقام الشعائر اليهودية لمن بقي من أتباع الديانة في العراق، داخل المنازل.

ويقول "إدوين شكر"، وهو يهودي وُلد في العراق عام 1955 وغادره إلى بريطانيا في سن السادسة عشرة: إنه "لم يبقَ سوى أربعة يهود يحملون الجنسية العراقية ومن أبوين يهوديين" في العراق.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 219 ألف يهودي من أصل عراقي في إسرائيل يشكلون أكبر مجموعة من اليهود المتحدرين من آسيا.