"التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة

من خلال 9 أقسام تدريبية.. لإلحاقهم بسوق العمل

قدّم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن مركز التأهيل المهني بالرياض يحتوي على 9 أقسام مهنية "الكهرباء، السكرتارية، صيانة الأجهزة الذكية، الحاسب الآلي، الحاسب الآلي للمكفوفين، التجليد، السنترال، الزراعة، التدريب الخارجي" تختلف مدتها ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة، وينضم إليها المستفيد من ذوي الإعاقة بعد معرفة ميوله وتزويده بالمهارات التي تمكنه من البدء في التدريب المنتظم، والذي يحصل خلاله على مكافأة شهرية وأجهزة معينة حسب الاحتياج وبطاقات تخفيض الركاب، بالإضافة إلى تأمين ملابس التدريب وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

ولفت إلى أن المركز يساعد المتدرب في الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات، ويدعم المشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن قسم التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية، شرط أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.