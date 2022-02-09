أجواء الأربعاء.. سحب ممطرة تواعد الباحة وحائل ومكة المكرّمة وعسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح وتدنياً في الرؤية وتستمر لـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها، مع تدنٍ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه المركز اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل بتأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ونبّه المركز أيضاً من حالة سحب ممطرة بمنطقتَي مكة المكرّمة وعسير تشمل في مكة المكرّمة: أضم والعرضيات وميسان، وفي عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر للسابعة من مساء اليوم مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.