الطائف.. مجمع الملك فيصل ينجح في إيصال الدواء إلى 400 مريض في 10 أيام

دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى وتمّ تنفيذ 142 زيارة منزلية للاطمئنان على المرضى

نجح مجمع الملك فيصل بالطائف خلال الأيام العشرة الماضية في إيصال الدواء إلى 400 مريض في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى للحصول على الدواء.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي؛ إلى أن صيدليات المجمع تقوم بجهود كبيرة في سبيل تجهيز الأدوية المطلوبة، وإيصالها إلى مستحقيها؛ لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إيصال الدواء دون الحاجة إلى قيام المرضى بالمراجعة لتسلم الدواء؛ موضحاً أن المجمع قام أيضاً بإيصال الملزمة الطبية والتغذية العلاجية والأدوية لمرضى الرعاية المنزلية، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة 187 مريضاً، كما تم تنفيذ 142 زيارة منزلية للاطمئنان على المرضى المسجلين في الطب المنزلي.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع ويضم 800 سرير، ويعمل فيه نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة، والمجمع مجهز بأحدث التجهيزات الطبية.