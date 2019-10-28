النصر يعود عبر بوابة الهلال.. والشباب ينتزع الوصافة.. والأهلي والاتحاد (الجرح واحد)

هدف "إنساني" أزرق.. "سبق" تقرأ أوراق الجولة الثامنة من الدوري

انتفض النصر مجددًا، وعاد لواجهة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بل جدد الآمال في الحفاظ على لقبه "الاستثنائي" بعد أن أسقط المتصدر وغريمه التقليدي الهلال على أرضه وبين جماهيره (الخسارة الأولى في الدوري)، وفتح المجال لبقية المنافسين أيضًا.

كما واصل الشباب صحوته، و"فرمل" الوحدة، بل خطف منه الوصافة.. لكن السقوط "المدوي" حدث للمدير الفني للأهلي السويسري "جروس" في أول مباراة له مع الفريق أمام الحزم، كما عاد الاتحاد لدوامة الأحزان من جديد بعد خسارته من أبها.

"سبق" تقلب أوراق الجولة الثامنة من منافسات الدوري.

نصر "حمدالله" بعثر أوراق الهلال

لم يكن انتصار النصر على الهلال عاديًّا، بل كان مستحقًّا ومثيرًا في قمة الجولة؛ إذ عاد النصر عبر الباب الكبير، ومن خلال ملعبه "المحبب له"، والمسمى بمحيط الرعب، وأسقط صاحب الأرض والجمهور بثنائية ولا أجمل. وشهد اللقاء تألق المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي أحرز هدفَي النصر (انضم اليوم لقائمة المنتخب المغربي رسميًّا). في الجانب الآخر فشل هداف الهلال الفرنسي "قوميز" في هز الشباك الصفراء مسجلاً الغياب الكبير في المباريات الكبيرة!

فيما شنت الجماهير الزرقاء هجومًا على مدافع الفريق علي البليهي الذي اتهمته بكثرة الأخطاء، وعدم الاستفادة منها "مسبقًا"، لكن الإدارة الهلالية سجلت هدفًا إنسانيًّا في هذا اللقاء، هو تكريم اللاعب (الدولي السابق) خميس العويران - شفاه الله -.

الشباب في الوصافة.. وتراجع أهلاوي

خطف الشباب الوصافة (15 نقطة) من ضيفه الوحدة في هذه الجولة حينما تخطى الفرسان بثنائية. ومن المفارقات في هذه الجولة خسارة الأهلي أمام الحزم 1/ 2 في أول لقاء يقوده المدرب (القديم - الجديد) السويسري "جروس"؛ وهو ما أدى إلى غضب جماهير الأهلي.

الاتحاد يترنح.. والأمل يتجدد لـ"العطوي"

عاد الاتحاد إلى دوامة الأحزان "دوريًّا" رغم التحسن "عربيًّا"، وخسر أمام أبها 1/ 2. ورمت به هذه الخسارة إلى المركز الـ11 بـ9 نقاط فقط، ضاعفت من جراح الفريق.

وفي المنطقة الشرقية أعاد الاتفاق لمدير الفريق "الوطني" خالد العطوي أمل البقاء على قائمة الجهاز الفني بعد أن كسب العدالة، وبعد سلسلة من الخسائر.

هلالي يتصدر الهدافين

حافظ البرازيلي "إدواردو" على صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف، يليه لاعب الاتحاد "روماريو" بـ6 أهداف، ومن ثم لاعب الهلال "قوميز"، ولاعب العدالة "أندريا"، ولاعب الأهلي عمر السومة، ولكل منهم 5 أهداف.