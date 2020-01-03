مصرع 6 وإصابة 7 من أسرتَيْن في حادث تصادم مأساوي بالباحة

في الطريق المحاذي لوادي عليب بمركز الجرين في محافظة الحجرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم من عائلة واحدة، وأُصيب 7 آخرون، بعضهم إصاباتهم خطرة، في حادث تصادم مروع، وقع اليوم في محافظة الحجرة بمنطقة الباحة.

وفي التفاصيل، وقع حادث مروري بين مركبتين، تقلان عائلتين، تسبَّب في 6 وفيات (أطفال ونساء)، وإصابتَيْن في مركبة واحدة، و5 إصابات في المركبة الأخرى. وتنوعت الإصابات بين متوسطة وخطرة، وذلك في الطريق المحاذي لوادي عليب بمركز الجرين في محافظة الحجرة.

وأوضح عماد الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ16:59 مساء اليوم الجمعة، مفاده وقوع حادث تصادم بمركز الجرين؛ فتم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع.

وأضاف الزهراني بأنه عند وصول الفِرق الإسعافية، ومسح الموقع، اتضح وجود ست حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها، وإصابتين خطيرتين، تم التدخل الإسعافي لهما، والتعامل معهما إسعافيًّا، وأيضًا خمس إصابات بين متوسطة وبسيطة، وتم التدخل إلإسعافي لها، والتعامل معها إسعافيًّا أيضًا، ونقلهم جميعًا إلى مستشفى قلوة لتلقي العلاج اللازم. مشيرًا إلى أنه تم نقل ست إصابات عن طريق فرق الهلال الأحمر، وإصابة بسيطة نُقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني.