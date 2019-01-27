قبل ساعات من استئناف عملها.. ما مقدار الرواتب المتأخرة التي ستدفعها الحكومة الأميركية؟

الإغلاق تسبّب في حرمان 800 ألف موظف من مستحقاتهم

تجري، اليوم (الأحد)، وكالات الحكومة الأميركية، التي أغلقت أغلب عملياتها لمدة خمسة أسابيع خلال أزمة الميزانية، استعدادات على قدم وساق؛ لاستئناف العمل غدًا وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلقّوها.

وأبلغ القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فاوت، الوكالات الحكومية في مذكرة بقرار استئناف العمليات بطريقة سريعة ومنظمة.

ووفقًا لدراسة نُشرت الأسبوع الماضي، فإن الحكومة تدين للموظفين الاتحاديين بنحو ستة مليارات دولار من متأخرات الرواتب.

وكان البيت الأبيض قد عقد مؤتمرًا عبر الهاتف مع المسؤولين الماليين للحكومة في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي؛ لمناقشة استئناف عمليات الحكومة، فيما بدأت الإدارات والهيئات في إجراء مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية المؤجلة والسياسات العامة.

وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يومًا، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة؛ إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف اتحادي، بما شمل 380 ألفًا من العاملين الغائبين بإذن.