بالصور.. تعقيم وكالة المطبوعات والبحث العلمي بـ"الشؤون الإسلامية" أسبوعيًّا

ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والحد من انتشار فيروس كورونا

تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالكشف الطبي وتعقيم مقر الوزارة والمباني التابعة للوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بشكل يومي منذ بدء جائحة كورونا، وذلك عبر شركات النظافة والصيانة المتخصصة بمجال النظافة التعقيم.

وفي التفاصيل، أوضح عادل بن حمد الطعيمي، مدير وحدة المبنى بوكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، أن العمل جارٍ على قدم وساق في تنفيذ البرنامج، ويتم فيه الكشف الطبي بقياس حرارة العاملين والموظفين يوميًّا، إلى جانب تعقيم مبنى الوكالة ومرافقه كل أسبوع خلال الفترة الماضية وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين.

وأشار "الطعيمي" إلى أن هذه الأعمال تأتي بمتابعة وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي المكلف، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ونائبة الأستاذ الدكتور يوسف بن سعيد، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد وفق توجيهات القيادة الرشيدة.