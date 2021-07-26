هل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي "جيوفينكو" لن يبقى مع الهلال في الموسم المقبل.

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ إن محترف الهلال الحالي على بعد خطوة واحدة من نادي باوك اليوناني.

وأوضح الموقع أن اللاعب لن يعود للدوري الإيطالي بعد تقارير ربطته بالانتقال إلى فينسيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان اللاعب قد انتقل إلى الهلال في يناير 2019، سجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.