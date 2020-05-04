العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل

انخفاض الصادرات بنسبة 41.6%

كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".