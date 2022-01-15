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على مركز علقان وجبل اللوز.. وتستمر حتى الـ10 من صباح الغد

"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.



وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.