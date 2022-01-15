"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية

على مركز علقان وجبل اللوز.. وتستمر حتى الـ10 من صباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

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15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 11:12 PM

على مركز علقان وجبل اللوز.. وتستمر حتى الـ10 من صباح الغد

"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

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