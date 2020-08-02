الجزائر تسجل 515 إصابة جديدة بـ"كورونا" و8 حالات وفاة

إجمالي عدد المصابين بلغ 31465 .. و1231 فارقوا الحياة

سجلت الجزائر اليوم 515 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة إضافية.

وحسب الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا المستجد جمال فورار، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 31465 إصابة و1231 حالة وفاة.

بالمقابل، أعلنت اللجنة عن تسجيل 431 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 21419 حالة.