لموقعة الهلال المنتظرة.. الاتحاد يطالب بطاقم حكام أجانب

طالبت إدارة نادي الاتحاد بطاقم حكام أجانب لقيادة لقاء الفريق الكروي الأول ونظيره الهلال في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في الـ9 من أبريل المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها الإدارة الاتحادية بطلب حكام أجانب لمواجهات فريقها منذ مطلع الموسم الجاري.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول من الدوري على ملعب الملك فهد في الرياض انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 أدارها طاقم تحكيم محلي .