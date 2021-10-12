خبير الطقس يتوقّع: هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على تبوك والجوف وأجزاءٍ من المرتفعات

"الحصيني": أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم مناطق المملكة.

كما توقّع "الحصيني"؛ هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ محدودة من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف وأجزاءٍ من مرتفعات عسير والمدينة المنوّرة واليمن وعُمان؛ تُسبق برياحٍ نشطة وغبار.