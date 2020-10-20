الديوان الملكي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".الديوان الملكي
قال في بيان: سيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".