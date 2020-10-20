الديوان الملكي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

قال في بيان: سيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".