المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً

"الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.