المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً

"الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

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08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:27 AM

"الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

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