بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور معرض #إكسبو_2020_دبي ومحمد بن راشد في مقدمة مستقبِليه

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.