بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور معرض #إكسبو_2020_دبي ومحمد بن راشد في مقدمة مستقبِليه

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.