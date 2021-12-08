بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور معرض #إكسبو_2020_دبي ومحمد بن راشد في مقدمة مستقبِليه

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.

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08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 06:55 PM

بالصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور معرض #إكسبو_2020_دبي ومحمد بن راشد في مقدمة مستقبِليه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة معرض #إكسبو_2020_دبي وكان رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، في مقدمة مستقبِليه.

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