كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن: جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة

"أسوشيتد برس": حصل على 284 صوتاً بالمجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب

أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم السبت، فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، بعد أن حسم معركة بنسلفانيا بفارق 35 ألف صوت عن الرئيس دونالد ترامب، ليحصل على 11 مقعداً إضافيًا في المجمع الانتخابي ويتجاوز الـ 270 مقعدًا في المجمع الانتخابي الأمريكي، وطبقاً لـ"أسوشيتد برس" حصل على 284 صوتاً بالمجمع الانتخابي مقابل 214 لترامب.

ومن ناحية أخرى تخطط حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لإلقاء خطاب محتمل في وقت الذروة، اليوم السبت، مع استمرار تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في التوسع، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان "بايدن" قد حدد موعدًا لتقديم خطاب في وقت الذروة ليلة أمس، لكن جرى تأجيله.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عامًا) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنًا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن تحصل على 284 صوتًا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تخطط لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة يوم السبت، في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

