العثور على مفقودة "شوقية مكة" بصحة جيدة

خالها تقدّم بالشكر لجهات الأمن على جهود البحث

أوقفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة البحث عن الفتاة المفقودة بـ"شوقية مكة"، بعد العثور عليها بالأمس، بصحة جيدة.

وقال خال الفتاة لـ"سبق"، إنه تم العثور عليها بصحة جيدة، معرباً عن بالغ شكره للجهات الأمنية، وكل مَن شارك في البحث عنها.

وكانت الفتاة قد فُقدت في حي الشوقية بمكة المكرّمة، قبل يومين، وتقدم ذووها ببلاغ إلى شرطة الكعكية للبحث عنها.