رئيس جامعة طيبة: في بلادنا فقط.. عين تحرس وعين تسهر على راحة ضيوف الرحمن

قال: رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن النجاحات المتوالية لبلادنا في إنجاح مواسم الحج عاماً بعد عام لَتعكس الجهود المبذولة من كل القطاعات بتوجيهات القيادة التي تولي جل اهتمامها بالحج والحجيج.

وأضاف الدكتور "السراني": إن بلادنا تسخّر كل الإمكانيات للسعي على راحة ضيوف الرحمن، فقطاعات الدولة كافة تقف على قدم وساق لتهيئة سبل الراحة والاطمئنان لقاصدي بيت الله الحرام، رغم تزامن موسم الحج هذا العام مع الظروف الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا.

وأشار "السراني" إلى أن موسم الحج مرّ بسلام ودون تسجيل أي إصابة بالفيروس، ليس هذا فقط، بل بإشادة كبيرة من قبل الحجاج أنفسهم، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن كل المتابعين على مستوى العالم.

ورفع رئيس جامعة طيبة بهذه المناسبة الكريمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم حج هذا العام الذي تفخر به بلادنا دائماً وأبداً.