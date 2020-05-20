متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 40% لمواطنين و60%غير سعوديين

276 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.


وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1844 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 33478 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 339 متوفىً.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 04:06 PM

276 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 40% لمواطنين و60%غير سعوديين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.


وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1844 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 33478 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 339 متوفىً.

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