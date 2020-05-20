متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 40% لمواطنين و60%غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1844 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 33478 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 339 متوفىً.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
276 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1844 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 33478 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 339 متوفىً.