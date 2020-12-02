الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتوفين يصل إلى 580 حالة

سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.