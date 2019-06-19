أمير عسير يوجه بإنهاء تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء خلال شهر

قالت الإمارة: مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية

وجّه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، أمانة عسير وبلدياتها، بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر" بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية: بناء على حرص القيادة الرشيدة، الأمير #تركي_بن_طلال يوجه #أمانة_عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية.

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19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 08:42 AM

قالت الإمارة: مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية

أمير عسير يوجه بإنهاء تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء خلال شهر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجّه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، أمانة عسير وبلدياتها، بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر" بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية: بناء على حرص القيادة الرشيدة، الأمير #تركي_بن_طلال يوجه #أمانة_عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية.

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