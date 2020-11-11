البحرين.. تكليف "سلمان بن حمد" برئاسة مجلس الوزراء

صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, أمر ملكي بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أنه " يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".


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11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 10:44 PM

البحرين.. تكليف "سلمان بن حمد" برئاسة مجلس الوزراء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المنامة

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صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, أمر ملكي بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أنه " يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".


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