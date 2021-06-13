"جمعية ألزهايمر" تحقق إنجازات لافتة في مختلف مناطق المملكة خلال عامي 2020 و2021

تضمّنت عدة مبادرات إنسانية وبرامج وحملات توعوية

حققت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر إنجازات عديدة ولافتة خلال عامي 2020 و2021، ارتكزت على عدة محاور ومبادارت إنسانية، بجانب الحملات والبرامج التوعية الصحية، والتي هدفت جميعها إلى مساعدة مرضى ألزهايمر وأسرهم، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

واستشعاراً من مسؤوليتها الإنسانية، تركزت مبادرات وبرامج الجمعية على خدمة مرضى ألزهايمر، حيث تمثل فيها الدور الأبرز من خلال الدعم السخي من عدد من قطاعات الدولة، إضافة للمساهمين والداعمين، وهذا بدوره ساعد الجمعية على تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بمجابهة ألزهايمر وتقديم الرعاية للمصابين به ومقدمي الرعاية لهم، وبالتالي إيصال خدماتها لمختلف مناطق المملكة؛ تحقيقاً للرعاية المثلى.

ومن أبرز مبادرات الجمعية مبادرة "لنؤنس وحدتهم..ونحميهم بمنازلهم"، وتهدف إلى إمداد الأسر التي ترعاها الجمعية بكل المعينات الطبية والعينية، الأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية للمرضى، وذلك في جميع مراحل المرض لإيصالها إلى منازلهم.

وتأتي تلك المبادرة تماشياً مع حزمة الإجراءات الاستباقية والضوابط الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما يمثل ذلك مواكبة الجمعية لحماية مرضى ألزهايمر من كبار السن.

وتعزيزاً لدورها التوعوي والإرشادي، أنتجت جمعية ألزهايمر فيلمًا تحت شعار "لحياتك محتوى"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبمشاركة واسعة من مؤثري وداعمي المسؤولية الاجتماعية، وعدد من الشعراء والملحنين والفنانات والمتطوعين، حيث شهد العمل مشاركة عدد كبير من داعمي المسؤولية الاجتماعية.

ومع نفحات الشهر الفضيل، أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها الرمضانية لعام 1442هـ بعنوان "#رفقةً ورقةً بهم" والتي غطت عددا من مناطق المملكة خلال الشهر المبارك، وجاء “مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" ليمثل أبرز مشاريع الحملة والذي تواصل للعام السابع على التوالي عبر "مسار معين" – أحد المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدمات ومعينات وإمدادات صحية وأدوية، والسلال الغذائية والهدايا الرمضانية لأسر مرضى ألزهايمر والتمور والمياه خلال شهر رمضان، وتقدم العديد من الخدمات المختلفة على مدار السنة كاملة.

وضمن إطار التعاون مع مبادرة وزارة الصحة" #خذ_الخطوة وخذ اللقاح" أطلقت الجمعية مبادرة تطعيم مرضى ألزهايمر، وتمثلت المبادرة في فريق طبي متكامل من قسم الرعاية المنزلية وفريق التثقيف الصحي والتأهيل الاجتماعي للجمعية، وتضمن المشروع زيارة المرضى لتطعيمهم، هم وأسرهم بلقاح كورونا (كوفيد-19).

كما استكملت الجمعية برنامج "رد الجميل" التدريبي الذي أطلقته منذ عدة سنوات، وذلك بدعم من المساند الإستراتيجي مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، واستهدف البرنامج تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية على المهارات المختلفة.

ومن إنجازات الجمعية اللافتة، حملتها التوعوية بعنوان (#مانسينا_وش_عطيتو) المستوحاة من قصيدة الشاعر القدير صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد عضو شرف الجمعية قصيدة "ما نسينا"، والتي جاء إطلاقها بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام؛ وذلك بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض ألزهايمر، وتضمنت الحملة عددًا من المحاضرات، تم بثها مباشرةً، من حساب الجمعية بـ"تويتر" @saudialzheimer، حيث تحدث عبرها متخصصون في المخ، والأعصاب، وأمراض كبار السن، والشيخوخة، والزهايمر والأمراض النفسية، وضحوا خلالها كل ما يتعلق بمرض ألزهايمر، وأبعاده الصحية، والنفسية، ومراحله المختلفة، وسبل الوقاية منه، والحد من انتشاره، بجانب عكس جهود الجمعية في هذا الصدد.

بجانب ذلك، أطلقت الجمعية، ضمن إنجازاتها برنامج "أطباء عن بُعد" التابع لمشروع "أطباء زائرون"، وذلك تماشياً مع الشهر العالمي لألزهايمر 2020م بحملة #مانسينا_وش_عطيتو وفي ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث تضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات التوعوية، استهدفت مقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر وكافة شرائح المجتمع بصورة عامة.

ويعدّ إطلاق الجمعية لموقعها على شبكة الإنترنت الذي دشنته خلال العام الماضي، وأطلقت "المتجر الإلكتروني" من خلاله لتسهيل طريقة إيصال التبرعات التي تدعم الأهداف الإنسانية المنشودة، والتي تساعد الجمعية على تقديم خدماتها لمرضى ألزهايمر وذويهم، حيث يتيح ذلك للراغبين في التبرع للجمعية خيارات متعددة، منها الصدقات والزكوات، أو شراء المعينات الطبية، والأجهزة الداعمة لمرضى ألزهايمر، أو التبرع لدعم خدمات الرعاية المساندة التي تقدم للمريض، وكذلك الاحتياجات المنزلية، وخدمات العناية بالمريض.

وتناشد الجمعية السعودية الخيرية لمرض أهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً لمساندة المرضى، وذويهم وللدعم يمكنكم الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer، وقد عبرت الجمعية عن شكرها وتقديرها لكل الذين بادروا بالاستجابة لمبادراتها المختلفة.