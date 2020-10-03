الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: "ترامب" لا يعاني من الحمى حالياً

يحصل على عناية مركّزة ونراقب حالته الصحية بشكل مكثف

كشف الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة مباشرة يوم السبت، عن الوضع الصحي للرئيس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الطبي: "الرئيس يحصل على عناية مركزة ونراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات".

وأضاف أنه لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية علاج الرئيس، ونعمل على منع حصول أعراض جانبية.

وأكد الفريق الطبي أن الرئيس "ترامب" ليس تحت جهاز التنفس الاصطناعي، وأن حالته الصحية مستقرة.

وأشار في الإفادة الصحفية بأن دونالد ترامب حصل على العديد من الأدوية وتلقى اليوم جرعة من "ريمديسيفير".

والجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته يوم السبت عن مستشار لترامب قوله "إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن "ترامب" يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

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"سي إن إن": اختبارات كورونا لنائب الرئيس الأمريكي وزوجته.. "سلبية"

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن اختبارات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته تُظهر نتائج سلبية لفيروس كورونا.

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شبكة "سي إن إن": هناك مؤشرات مثيرة للقلق.. و"الوضع خطير"

الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي سيقدمّ إحاطة حول صحته خلال ساعة

قالت وسائل إعلام: إن الطبيب الخاص الذي يُشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا سيقدم إحاطة حول صحة الرئيس خلال ساعة، طبقاً لقناة "العربية".

فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مستشار لـ"ترامب" قوله: إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلاً: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن "ترامب" يعاني من حالة التعب والإنهاك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى "بعض المشاكل التنفسية".

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة "ترامب".

وقال مسؤول بارز في إدارة "ترامب" للشبكة إن الرئيس "على ما يرام الآن، لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة "ترامب" أخطر مما لدى قرينته "ميلانيا" التي أصيبت بالوباء أيضاً، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن "ترامب" يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.