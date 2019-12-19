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دعا الحكومة للتخلّي عن سياستها في التمييز بين كيانات الميليشيا

البرلمان الألماني يوافق على مقترح بحظر كل أنشطة "حزب الله" في البلاد

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وافق البرلمان الألماني، اليوم (الخميس)، على مقترح يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على الأراضي الألمانية.



ويذكر المقترح أن على ألمانيا أن تتخلّى عن سياستها الحالية المتمثلة في التمييز بين الذراع السياسية لميليشيا حزب الله والوحدات العسكرية التي قاتلت إلى جانب جيش النظام السوري؛ وفقًا لـ"الحرة".



والمقترح مدعوم من الحزبين الحاكمين في ألمانيا، وهو غير ملزم، إلا أنه سيزيد الضغوط على الحكومة لمواجهة نشاطات ميليشيا حزب الله.



وحول تعامل الحكومة مع أتباع "حزب الله"، أشاد المقترح بجهود الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد أنصار "حزب الله" المشتبه في قيامهم بجمع الأموال للجماعة الشيعية اللبنانية في ألمانيا، وبشكل أساسي من خلال منح المدعين صلاحيات تحقيق أكبر.