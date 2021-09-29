مكة.. القبض على 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 12:18 AM

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة

مكة.. القبض على 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن ارتكاب عدد من الأشخاص جريمة التحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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