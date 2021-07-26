بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في ألبانيا

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين الألبان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع لحوم الأضاحي في ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي وعدد من المسؤولين الألبان.

وشمل التوزيع مركز رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية في كافايا وبيتشين ومدينة فلورى الساحلية، وبيت المسنين بكافايا، وقسم الرعاية الاجتماعية في بلدية روغوجينا، وإدارة السجون بمنطقتي بيتشين وروغوجينا، وأوضح السفير فيصل حفظي أن هذا المشروع يأتي امتدادًا للمشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية ألبانيا، وبتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه قدم رئيس البلدية ريديان كرالي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على دعمهماغير المحدود وإسهامهما بالوقوف مع الشعب الألباني في ظل الظروف المحيطة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أن المملكة بلد الخير والعطاء وتقف دائمًا إلى جانب الشعب الألباني، وأن ما تقوم به من برامج ومشاريع إنسانية يجسد دورها الريادي في العمل الإنساني.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.