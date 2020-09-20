674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 84.916

سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 674 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و761 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 84.916 إصابة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 74.273 حالة.