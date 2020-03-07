بلغت 170% من الناتج المحلي .. لبنان يعلق تسديد ديونه الخارجية

أوشك أن يكون الأكثر مديونية في العالم

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم (السبت)، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس الجاري، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة إلى تلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وذكر "دياب" في خطاب أذاعه التلفزيون، أن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

وبيّن أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.