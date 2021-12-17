أكثر من 80 مزايدة على اللوحات المميزة في الساعات الأولى.. وقيمتها تتجاوز 350 ألف ريال

عبر منصة "أبشر".. واللواء "الجميعي" يؤكد: الفرص متاحة للجميع

طرحت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الخميس، الدفعة الثانية من مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.



وفي الساعات الأولى من مزاد اللوحات الإلكتروني تمت أكثر من 80 مزايدة، وتجاوزت قيمة المزايدات 350 ألف ريال.



وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان الجميعي، أنه تم طرح المزاد الثاني للوحات المميزة عن طريق منصة "أبشر"، وذلك استمرارًا من الإدارة العامة للمرور لأتمتة جميع إجراءاتها.



وأضاف أن إجراءات تسليم اللوحات لأصحابها تتم في وقت محدد، وهذا يحقق الجودة في الخدمة والعدالة بتساوي الفرص للجميع.



وأكد اللواء "الجميعي" أنه "تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور، وستواصل الإدارة العامة للمرور المزاد الإلكتروني بشكل دوري، ونسعى إلى تطويره ليحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب".