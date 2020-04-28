جميعها مؤكدة.. إفريقيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا

تأتي جنوب إفريقيا ومصر والجزائر والمغرب في المقدمة بأعداد المصابين

سجلت الدول الإفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألفاً و182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.
وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوفيد 19 أودى بحياة 1428 شخصاً في دول القارة الإفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.

ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

3

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 07:15 PM

تأتي جنوب إفريقيا ومصر والجزائر والمغرب في المقدمة بأعداد المصابين

جميعها مؤكدة.. إفريقيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,024

سجلت الدول الإفريقية التي انتشر فيها فيروس كورونا 32 ألفاً و182 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء.
وأفاد بيان المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوفيد 19 أودى بحياة 1428 شخصاً في دول القارة الإفريقية، باستثناء ليسوتو، والقمر المتحدة.

ووفق آخر تحديث للمركز خلال الـ 24 ساعة الماضية، للدول الأكثر إصابة، تأتي جمهورية جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020