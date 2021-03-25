ثلاثة انقطاعات للكهرباء في شرائع 7 والظلام يخيم على عشرات المساكن

مخاوف من تضرر الأجهزة المنزلية ومطالبات بتفعيل الرسائل النصية قبلها

خيم الظلام على عشرات العشرات من المنازل بمخطط الشرائع رقم 7 دون سابق إنذار والذي تكرر اليوم ثلاث مرات.

وتخوف الأهالي من تعرض أجهزتهم الكهربائية المنزلية الضرر نتيجة هذا الانقطاع المفاجئ والذي حدث مساء اليوم مرتين وعاد بعدها في دقائق معدودة.

وأضافوا أن الانقطاع الأخير حصل قبل قليل لعدة دقائق وعادت الكهرباء للعودة مرة أخرى مع تكرر مخاوف ما قد يحدثه هذا الانقطاع من ضرر على أجهزتهم الكهربائية.

وناشدوا شركة الكهرباء بضرورة إشعارهم برسائل نصية حال حدوث مثل هذه الانقطاعات تحسبًا لاتخاذهم تدابير قبل وقوعها ضمانًا لسلامتهم.