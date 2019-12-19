617 فائزاً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية

1000 ساعة عمل أدخلته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

بلغ عدد الفائزين في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية 617 فائزاً، وذلك في 92 شوطاً لمسابقتي الدعو "الملواح" 400 متر والمزاين، اللتين أقيمتا في ملهم شمال مدينة الرياض.



وأفاد نادي الصقور السعودي في بيان له، بأن المسابقة شهدت 59 شوطًا تأهيليًّا للملواح، و28 شوطًا نهائيًّا للملواح، وخمسة أشواط لمسابقة المزاين، فيما بلغت فئات الصقور المشاركة ست فئات، تنافست على 33 كأسًا، ضمن كؤوس الملك عبدالعزيز.



وتوج المهرجان جهوده التي بلغت أكثر من 1000 ساعة عمل بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن بلغ عدد الصقور المسجلة في مسابقاته 2350 صقرًا لهذه النسخة، محطمًا الرقم القياسي السابق للمهرجان الذي حققه العام الماضي بـ1723 صقرًا، كأكبر مسابقة للصقور في العالم.



وشارك في المهرجان 1106 صقارين، من خمس دول مشاركة، منهم 58 في فئة المحترفين السعوديين، و918 للملاك السعوديين، و107 للملاك الدوليين، و23 للمحترفين الدوليين، وتنافسوا طيلة 17 يومًا على جوائز مسابقتي الملواح والمزاين، التي تجاوزت 21 مليون ريال.