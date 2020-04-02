من لبنان لليونان واليابان.. آخر مستجدات كورونا في 5 دول

عدد الإصابات حول العالم قفز فوق الـ940 ألفًا ويتجه للمليون

تتواصل تحديثات أرقام الإصابات بفيروس كورونا، وسط جهود عالمية لاحتواء الفيروس الذي تسبب حتى الآن في وفاة 47.516 حالة وإصابة 940.622 حالة؛ فيما بلغ عدد المتعافين حتى آخر إحصائية اليوم 196.214 حالة شفاء من الفيروس.

وفي السطور التالية نرصد آخر الأرقام وأحدث المستجدات بخصوص تفشي وباء "كوفيد 19" في 5 دول:

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد المصابين إلى 494 شخصًا.

أذربيجان

أعلنت غرفة العمليات المختصة لمواجهة فيروس كورونا في أذربيجان، اليوم الخميس، وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 400 شخص؛ وذلك بعد تسجيل 41 حالة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وكانت غرفة العمليات الأذربيجانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 359 حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19" في البلاد.

وقال ممثل غرفة العمليات للصحفيين: "تمت إصابة 41 شخصًا جديدًا في أذربيجان، 8 أشخاص منهم في وضع صعب؛ 11 منهم في وضع متوسط الصعوبة، ووضع الباقي مستقر. تتم مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لشفائهم".

اليابان

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طوكيو أكدت 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات تشهدها المدينة منذ بدء التفشي.

الهند

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا المستجد- كوفيد- 19) في الهند اليوم إلى 50 شخصًا، بعد تسجيل تسع وفيات جديدة، كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1965 حالة إصابة بعد تسجيل 134 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أنه تم شفاء 151 من المصابين بهذا الفيروس؛ فيما سجلت ولاية ماهاراشترا أكبر عدد في الوفيات في الهند (13 وفاة)، وسط ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 377 حالةً، تليها ولاية كيرالا حيث سجلت وفاة شخصين وإصابة 290 آخرين.

اليونان

فرضت السطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين، بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا المستجد.

وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرًا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عامًا) دخلت مستشفى في أثينا لتلد، وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء اليونان.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية: إن جميع الحالات لا تظهر عليها أعراض؛ مضيفًا أنها تواصل الفحص.