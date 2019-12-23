قائد أمن طرق المدينة يقلد "الحربي" رتبة "عقيد"

قلَّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد تركي بن نايف المقهوي، محمد بنيان العمري الحربي، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وعبر "الحربي"عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، متعهدًا ببذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.أمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة
قلَّد قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، العقيد تركي بن نايف المقهوي، محمد بنيان العمري الحربي، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.
وعبر "الحربي"عن سعادته بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر، متعهدًا ببذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة دينه ووطنه.