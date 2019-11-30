مدير شرطة "العرضيات" إلى رتبة "مقدم"

‫قلد مدير شرطة محافظة ‫القنفذة المكلف، العقيد علي بن أحمد الصالحي، بمكتبه، ‫السبت، مدير شرطة محافظة ‫العرضيات، محمد بن علي الشمراني، رتبته الجديدة "مقدم"، ‫بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر "الشمراني" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، متعهدًا أن تكون الترقية حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وأداء واجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.