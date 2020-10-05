"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، تسجيل 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 336766 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 570 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 322055 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4898 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9813 والحالات الحرجة 938 حالة.