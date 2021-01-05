"القرني" يجيب عن تساؤلات عدم قدرة المواطن الأعزب من الحصول على التأمين الصحي

قال: التأمين الصحي الحالي يُعطي فرصة لشركات التأمين أن تُسيء الاستخدام

كشف استشاري جراحة الأورام النسائية، الدكتور حسن القرني، أن السعوديين غير المتزوجين لا يستطيعون الاشتراك في التأمين الصحي.

وقال، خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن نظام التأمين الصحي لم يؤسَّس بشكل جيد ومضى عليه زمن دون مراجعة، معربًا عن تفاؤله بأن تطوله يد الإصلاح قريبًا كما أن نظام التأمين الصحي الحالي يُعطي فرصة لشركات التأمين أن تُسيء الاستخدام.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الحالي لا يُغطي حالات الأطفال الذين يولون ولديهم عيوب خلقية"، ولا يشمل الأمراض المكتسبة جنسيًا كما أن هناك فئات من المؤمن عليهم صحيًا لا يعني لهم التأمين أكثر من ورقة في يده بسبب قلة المبالغ المالية التي تخصص لهم.

من جانب آخر أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، أن التأمين الصحي للأفراد متوفر منذ 17 عامًا ولكن بصورة غير إلزامية.

وأضاف أن هناك تعاونًا بين مجلس الضمان الصحي والبنك المركزي لتطوير التأمين الصحي على الأفراد، مؤكدًا أن هناك مبادرات لتحديث التأمين الاختياري على الأفراد سوف ترى النور قريبًا.

وأوضح "القصبي" تم اعتماد صندوق الضمان الصحي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وشركات التأمين لا يمكن أن ترفض علاج حد البوليصة 500 ألف وما زاد يتم رفعه للمجلس.