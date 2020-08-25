فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

3 دول أوروبية عازمة على إيجاد حل لرفع حظر الأسلحة

أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل.