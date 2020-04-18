المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار "كورونا"

تنتهي 20 مايو المقبل

قررت الحكومة المغربية اليوم (السبت)، تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو المقبل.

وذكرت الحكومة أنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ ولمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 إبريل الجاري، وفقًا لـ"رويترز".

وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي لمنع تفشي كورونا.