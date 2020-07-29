"الغذاء والدواء" تضبط منشأة تخزن تموراً مجهولة المصدر وتتلاعب بتواريخ الصلاحية

إجمالي المضبوطات ١٣ طنًّا وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاستكمال اللازم

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تُخزّن تموراً مجهولة المصدر، وتعدل تواريخ الصلاحية، كما عثرت على كمية من البطاقات الغذائية بتواريخ مطبوعة مسبقاً.

وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "بلغ إجمالي المضبوطات نحو ١٣ طناً"، مضيفة أنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

الغذاء والدواء

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 06:37 PM

إجمالي المضبوطات ١٣ طنًّا وأُحيلت المنشأة للجهات المعنية لاستكمال اللازم

"الغذاء والدواء" تضبط منشأة تخزن تموراً مجهولة المصدر وتتلاعب بتواريخ الصلاحية

ذياب الشمري

الرياض

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تُخزّن تموراً مجهولة المصدر، وتعدل تواريخ الصلاحية، كما عثرت على كمية من البطاقات الغذائية بتواريخ مطبوعة مسبقاً.

وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها في "تويتر": "بلغ إجمالي المضبوطات نحو ١٣ طناً"، مضيفة أنه تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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الغذاء والدواء

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