10 أيام على سهيل.. "الزعاق": الأجواء تتحسن ليلاً وهذا ما يفصلنا عن "الخريف اللطيف"

"النجم" ينقسم إلى أربعة منازل تبدأ بالطرفة ومدتها 13 يوماً وبدايتها 24 أغسطس الجاري

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن عشرة أيام تبقت على دخول موسم سهيل، مبيناً أن أجواء هذا الأسبوع تشهد تحسناً وخاصة في الليل.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: بقي عشرة أيام على موسم سهيل ودخوله مع غرة السنة الهجرية الجديدة (الأول من محرم).

وأضاف: خلال هذا الأسبوع تتحسن الأجواء خاصة في الليل ومن باب العموم بقي على انتهاء موسم القيظ خمسة وعشرون يوماً (عند العامة) وبعد ذلك يدخل علينا الخريف اللطيف.

وينتظر أبناء الجزيرة العربية منذ القدم بمطالع نجم سهيل والنظر فيها ومعرفة المنازل التي يستقر فيها؛ وذلك لارتباطها بحياتهم اليومية في الليل والنهار، فهم يعرفون من خلالها تحسن الجو وانتهاء فصل الصيف.

وينقسم نجم سهيل إلى أربعة منازل تبدأ بالطرفة ومدتها 13 يوماً تبدأ من 24 أغسطس ويكون الجو فيها دافئاً ورطباً في الليل مع ارتفاع درجات الحرارة في النهار، ثم الجبهة والتي أيضاً تمتد لمدة 13 يوماً، وفيها يدخل فصل الخريف تبدأ من 6 سبتمبر، وتزداد الرطوبة وتتشكل الضباب، تليها الزبرة وتستمر لمدة 13 يوماً تبدأ من 20 سبتمبر، وفيها يتساوى الليل بالنهار، ثم يأخذ الليل بالزيادة، وأخير موسم الصرفة ويبدأ من 3 أكتوبر وسمي بهذا لانصراف الحر.